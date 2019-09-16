Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0).
"Нам сегодня не хватило концентрации, не реализовали свои моменты. Но сегодня мы проявили самоотдачу и выложились на все сто. В некоторых эпизодах нужно было сыграть проще.
Все сегодня справились со своими задачами, несмотря на то, что не забили, но уверен, что мы разберемся с этим. Поле сегодня было нормальным, хотя для этого времени года оно должно быть лучше.
Дополнительного давления после возвращения Шунина нет. Такие ситуации уже случались ранее. Моя задача — думать только об игре. Поле неплохое, но для этого времени года оно должно быть лучше. Посмотрим, что будет дальше после еще нескольких мероприятий.
Болельщики кричали: "Не позорьте имя "Динамо"? Не могу сказать, что кто-то из нас позорил имя клуба. Все отдавались на сто процентов", - цитирует Лещука Sport24.ru.
Игорь Лещук - о выкриках болельщиков: не могу сказать, что кто-то из нас позорил имя "Динамо"
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