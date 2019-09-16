Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян после победы над "Ахматом" (2:1) в матче 9-го тура РПЛ вспомнил эпизод со своим забитым голом.
"Пару лет назад, когда я начинал играть у Курбана Бердыева, меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание. И в прошлых матчах это делал, но не везло с отскоком. В этот раз я побежал после плотного удара Еременко и забил.
Мы почувствовали, что в первом тайме что-то шло не так. Мы не очень синхронно прессинговали. Этим соперник хорошо пользовался. Во втором тайме вышли и побежали вперед. Мы играли дома — нам надо было отыгрываться.
Что касается эпизодом с пенальти в наши ворота, то я был рядом с эпизодом. Чернов подтвердил, что мяч попал ему в руку, но решение оставалось за арбитром", - цитирует Байрамяна "Матч ТВ"/
Хорен Байрамян: меня учили действовать в нападении и всегда бежать на добивание
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