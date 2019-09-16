"Вчера Борис прошел полный контроль в Барселоне. Врач Рамон Кугат очень доволен результатами. Он увидел гораздо больше, чем ожидал. Это говорит о том, что Боря пашет, как бы выразился Владимир Владимирович Путин, словно раб на галерах. И результаты превышают ожидания. Доктор Кугат надеется, что в общую группу он вернется где-то в январе–феврале, а в марте–апреле уже сможет выступать за свой клуб, о чем и мечтает сам Боря.
Хочу отметить, что доктор Кугат в присутствии доктора "Локомотива" Хайкина был поражен таким скорым выздоровлением Бориса. Большое спасибо врачам "Локомотива", которые выполняют все его предписания. Прогресс налицо.
Сегодня Борис вылетает в Леверкузен на игру своей команды, чтобы в этот ответственный момент находиться рядом с ней. Желаю "Локомотиву" удачи. Даже ничья в Леверкузене будет большим успехом.
Юрий Палыч тоже ждет Борю в стане команды. Это нормально для топ-клуба поддерживать и мотивировать футболиста, что и делает Юрий Палыч, который включил Борю в заявку на Лигу чемпионов. Возможно, этот мотивационный шаг и дал тот эффект, от которого в восторге доктор Кугат", — сказал Селюк Sport24.
Дмитрий Селюк: Ротенберг может вернуться в общую группу в январе–феврале. Пашет, как раб на галерах
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, интересы которого он представляет.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»