Дмитрий Селюк: Ротенберг может вернуться в общую группу в январе–феврале. Пашет, как раб на галерах

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк рассказал, как проходит восстановление защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, интересы которого он представляет.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф