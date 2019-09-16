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Отчим Александра Кокорина наехал на ногу журналисту, за ним приехала полиция

Кирилл Логинов, отчим нападающего Александра Кокорина, наехал на ногу журналисту около ИК-4 города Алексеевка.
Фото: Sport24
Представители СМИ во вторник утром, 17 сентября, собрались возле колонии, откуда сегодня по УДО должны выйти братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев. Логинов вместе с Дарьей Валитовой, женой Александра Кокорина, приехал встречать братьев из колонии на черном "Гелендвагене". Журналисты тесно обступили автомобиль, и в какой-то момент Логинов наехал на ногу одному из них, передает Sport24.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники ДПС. Полицейский предложил Логинову ответить на вопросы прямо в "Гелендвагене", но тот попросил пройти в машину полиции.

"В случае причинения вреда здоровью виновному грозит ответственность. Пока будем устанавливать причину", — прокомментировал инцидент сотрудник ДПС.


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Теги: Кокорин
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