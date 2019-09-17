"Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением – они едут домой. У Мамаева действующий контракт с "Краснодаром", Кокорин буквально вчера заключил контракт с "Зенитом". Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы к клубам.
Вести себя им нужно законопослушно, как они вели себя здесь. Они нормальные люди", — передаёт слова Падалко "Чемпионат".
Адвокат: Александр Кокорин буквально вчера заключил контракт с "Зенитом"
Юрий Падалко, адвокат нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, прокомментировал выход футболистов на свободу из колонии.
Фото: ФК "Зенит"
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