"Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в "Сочи". Пашу хочет "Галатасарай", не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО", — цитирует Петренко "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что Кокорин подписал соглашение с "Зенитом".
Источник: Кокорин будет стажироваться в "Сочи", Мамаева хочет "Галатасарай"
Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи в колонии с участием нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, поделился информацией о дальнейшей судьбе игроков.
Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"
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