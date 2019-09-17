Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, рассказала о рассмотрении дела своего подопечного. Напомним, осенью прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.
"Новостей по Протасовицкому ждать 24 сентября. Рассмотрение по УДО перенесли на эту дату. Нам начали объяснять, что нет сведений от потерпевших. Придуманные взыскания, поедем в суд, будем решать. Все понимают, что он во всём этом принимал меньше всего участия, но… Естественно, Кокорины и Мамаев его поддержат, но на суд это никак не повлияет. Как он решит, так и будет", — сказала Прилипко в беседе с "Чемпионатом".
Адвокат друга Кокориных: естественно, футболисты его поддержат, но на суд это никак не повлияет
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