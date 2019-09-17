"Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.
Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже.
На протяжении всего разбирательства главный тренер "Зенита" поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс", — сообщила пресс-служба "Зенита".
"Зенит" выступил с заявлением по поводу Александра Кокорина
Пресс-служба "Зенита" предоставила изданию "Фонтанка" своё сообщение после того, как нападающий Александр Кокорин сегодня покинул колонию и вышел на свободу. Позже стало известно, что ещё накануне Кокорин подписал новый контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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