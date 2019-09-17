"Возвращение Саши в "Зенит" – это прекрасно. Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но я думаю он её быстро наберёт, чтобы принести команде максимальную пользу.
Саша – амбициозный человек, и у него получится вернуться на свой прежний уровень, потому что нужно доказать многое и себе, и команде, Семак в него верит. Но думаю, что его главная мотивация – победить самого себя. А вообще, до первого гола, а дальше у него понесётся", — сказал Боярский в беседе с "Чемпионатом".
Михаил Боярский: Семак верит в Кокорина. Его возвращение в "Зенит" – это прекрасно
Актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал выход нападающего Александра Кокорина на свободу из колонии.
Фото: ТАСС
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