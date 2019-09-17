» » Сергей Кирьяков: "Зенит" поступил с Кокориным по-человечески

Сергей Кирьяков: "Зенит" поступил с Кокориным по-человечески

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков прокомментировал освобождение Александра Кокорина из колонии и подписание им контракта с "Зенитом".
фото: Getty Images
"Ему сейчас нужно быстрее набрать форму после долгого простоя. У него же ещё ситуация с травмой. Колено болит постоянно, не было возможности проводить правильную реабилитацию, не было возможности делать специальные упражнения. Сейчас всё позади, чёрный отрезок жизни закончился. Парень он молодой, поэтому, я думаю, что сейчас все силы бросит на то, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. Если он выйдет на свой прежний уровень, то, конечно, это будет усиление для "Зенита".

Понятно, что в ближайшее время не стоит на него рассчитывать, но во второй части чемпионата и Лиги чемпионов, если "Зенит" выйдет из группы, Александр сможет помочь своей команде. Сейчас с ним нужно очень тщательно заниматься. Был бы я на месте генерального директора "Зенита", то приставил бы к Кокорину тренера-реабилитолога, который с ним каждый день бы занимался по специальной программе, чтобы как можно быстрее футболист восстановился.

Насколько я знаю, врачи были у него. Информация о его здоровье в любом случае в клуб поступала. Я думаю, здесь такой человеческий подход к нему со стороны "Зенита". Подписали с ним контракт, тем самым показав, что дают ему шанс. Это по-человечески правильно. Тем более генеральный директор "Зенита" Александр Медведев — хороший человек, который знает, что когда человек оступается, то ему нужно дать второй шанс. Это они и сделали.

Кокорину сейчас действительно нужна поддержка. Наказание, которое он получил, он отбыл, теперь нужно начинать всё сначала. С одной стороны, это непросто, а с другой — это вызов. Александр должен сделать всё для того, чтобы говорили о нём как о футболисте, а не о других его делах. Желаю ему удачи в жизни и на поле", - приводит слова Кирьякова Life.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кирьяков Зенит Кокорин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Шамиль Газизов: трюк Евсеева — это очень здорово. Он показывает, что всё контролирует
Александр Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина 1
Леонид Слуцкий выступил в поддержку актера Устинова, осужденного на 3,5 года 2
Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи, что Кокорин будет отдан в аренду в "Сочи" 1
Себастьян Пюигренье: в Питере расизм не табу, он уже вошел в ДНК общества 11
Сергей Кирьяков: "Зенит" поступил с Кокориным по-человечески
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Безумие с Паком, судами и колонией позади 2
Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев могут получить место в сборной 1
Михаил Боярский: Семак верит в Кокорина. Его возвращение в "Зенит" – это прекрасно
ЦСКА поздравил Павла Мамаева с днём рождения 3
"Зенит" выступил с заявлением по поводу Александра Кокорина 8
Появилось фото Павла Мамаева и Александра Кокорина по дороге из колонии домой 2
Лучший рэпер из футболистов, лучший футболист из Дембеле и объект интереса Гвардиолы. С кем сыграет "Зенит"
Адвокат друга Кокориных: естественно, футболисты его поддержат, но на суд это никак не повлияет
До 300 болельщиков будут поддерживать "Зенит" в Лионе
Стало известно, в какой форме "Зенит" сыграет с "Лионом" 5
Максимилиан Филипп: к сожалению, в игре с "Уфой" мы не использовали свои моменты
Источник: Кокорин будет стажироваться в "Сочи", Мамаева хочет "Галатасарай" 16
Владимир Быстров: "Лион" — очень серьёзный соперник с богатым опытом в Лиге чемпионов
Александр Зинченко сравнил партнёра из "Манчестер Сити" с Филиппом Киркоровым 2
Георгий Мелкадзе: почему не получается в "Спартаке"? Проблема в моей голове, мне кажется 4
Победившие «Спартак». Сборная лучших игроков 9-го тура
Экс-защитник сборной Франции Кандела: у "Зенита" есть все шансы выиграть у "Лиона" 1
Мама братьев Кокориных: я снова стала матерью! Спасибо всем, кто был с нами всё это время 6
РФС приняла документы от "Зенита" для заявки Александра Кокорина 2
Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Кокорин и Мамаев продолжат играть в клубах РПЛ
Матч "Динамо" — "Уфа" установил зрительский антирекорд "ВТБ Арены" 3
Миранчуки, Хеведес и Кверквелия прилетели с "Локомотивом" на матч против "Байера" 2
Защитник "Нефтчи": украинцы никогда не были какими-то братьями с россиянами 8
Официальное сообщество Кокорина "ВКонтакте": это кончилось, начинается новый этап карьеры!
Все новости