"В Петербурге расизм не является табу, он уже вошел в ДНК общества. Проблему расизма в России очень тяжело решить. Общество просто не готово к этому. В России люди живут будто в мыльном пузыре.
Так что история с Малкомом меня не удивила. Свистеть бразильцу, который пришел из самой "Барсы", чтобы помочь "Зениту" выигрывать титулы… Скандал. Позор. Представьте, что завтра в "Зенит" перейдет Неймар. Ему фанаты питерцев тоже будут свистеть, что ли? В этом же нет смысла", — приводит слова Пюигренье Sport24, ссылаясь на So Foot.
В августе иностранные СМИ обвинили фанатов "Зенита" в расизме после домашнего для петербургского клуба матча против "Краснодара" (1:1) в 4-м туре чемпионата России. В этой игре Малком вышел на замену на 72-й минуте вместо Алексея Сутормина. Во время игры на трибуне с фанатами "Зенита" был вывешен баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям". Предполагается, что эта надпись связана с переходом в петербургскую команду темнокожего нападающего.
Себастьян Пюигренье: в Питере расизм не табу, он уже вошел в ДНК общества
Бывший защитник "Зенита" Себастьян Пюигренье, выступавший за питерский клуб с 2008 по 2012 год, рассказал о расизме в Санкт-Петербурге, вспомнил историю Малкома, а также задался вопросом, о том, как болельщики бы отреагировали на переход Неймара, если бы он состоялся.
фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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