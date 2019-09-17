Себастьян Пюигренье: в Питере расизм не табу, он уже вошел в ДНК общества

Бывший защитник "Зенита" Себастьян Пюигренье, выступавший за питерский клуб с 2008 по 2012 год, рассказал о расизме в Санкт-Петербурге, вспомнил историю Малкома, а также задался вопросом, о том, как болельщики бы отреагировали на переход Неймара, если бы он состоялся.

фото: официальный сайт ФК "Зенит"