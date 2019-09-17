Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи, что Кокорин будет отдан в аренду в "Сочи"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о предстоящем переходе в "Сочи" нападающего Александра Кокорина, вышедшего на свободу из колонии.
Фото: ФК "Зенит"
"Слухи про аренду в "Сочи"? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с "Лионом" и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним", — сказал Медведев в беседе с "Чемпионатом".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»