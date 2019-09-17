"Новость о том, что "Зенит" подписал Кокорина, встречена множеством возмущенных голосов: люди все еще жаждут крови отбывших свое наказание футболистов.
Между тем возможность исправления своих ошибок — важный элемент современного государственного устройства. Не надо никого добивать.
Эпоха НКВД, когда надо было обязательно заклеймить и добить оступившегося человека, безвозвратно ушла в прошлое, и каждый из нас имеет право на второй шанс.
Так что я буду рада, если ребята используют его самым лучшим образом", — написала Канделаки в своем телеграме.
Тина Канделаки: люди все еще жаждут крови отбывших свое наказание Кокорина и Мамаева
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заступилась за форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после их выхода на свободу сегодня, 17 сентября.
Фото: Александр Мысякин, Sport24 / twitter.com/tina_kandelaki
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