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Тина Канделаки: люди все еще жаждут крови отбывших свое наказание Кокорина и Мамаева

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заступилась за форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева после их выхода на свободу сегодня, 17 сентября.
Фото: Александр Мысякин, Sport24 / twitter.com/tina_kandelaki
"Новость о том, что "Зенит" подписал Кокорина, встречена множеством возмущенных голосов: люди все еще жаждут крови отбывших свое наказание футболистов.

Между тем возможность исправления своих ошибок — важный элемент современного государственного устройства. Не надо никого добивать.

Эпоха НКВД, когда надо было обязательно заклеймить и добить оступившегося человека, безвозвратно ушла в прошлое, и каждый из нас имеет право на второй шанс.

Так что я буду рада, если ребята используют его самым лучшим образом", — написала Канделаки в своем телеграме.


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Теги: Канделаки Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
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