Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные эпизоды в некоторых матчах минувшего тура РПЛ.
"Все три пенальти в Краснодаре были назначены верно, во всех ситуациях был фол. В матче "Зенит" - "Арсенал" на десятой минуте арбитр правильно не назначил фол на десятой минуте.
В матче "Динамо - "Уфа", когда речь идет о ВАР, должно быть что-то объективное. В данном случае игры рукой не было и пенальти был отменен совершенно верно", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров: все три пенальти в матче "Краснодар" - "Крылья Советов" назначены верно
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