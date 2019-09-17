Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче "Тамбов" — ЦСКА. Встреча состоялась 15 сентября и завершилась победой армейцев (2:0).
"Чуперка получил желтую карточку за демонстративное несогласие с арбитром, а затем за нецензурную брань получил прямую красную. Эпизод отправлен на КДК. Пенальти по делу, там была игра рукой у игрока "Тамбова", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров: Вилков по делу назначил пенальти в ворота "Тамбова"
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