Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков рассказал о том, сколько времени потребуется полузащитнику Павлу Мамаеву и нападающему Александру Кокорину, чтобы выйти на пик формы.
"Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять свое мастерство за год и даже за два. Да, придется поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займет три-четыре месяца", — цитирует Василькова RT на русском.
Экс-врач "Спартака": Кокорин и Мамаев не могли растерять мастерство за год и даже за два
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