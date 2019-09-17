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Кирилл Кокорин: очень хочется в баню и на машине прокатиться

Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, как чувствует себя на свободе, а также о желаниях, которые присутствуют у него после освобождения.
Фото: "Чемпионат"
"Труднее всего мне было осознавать, что переживают близкие. Мама расстроилась, плакала постоянно, бабушка… Из-за этого я очень переживал. А именно сидеть в колонии мне не было сложно.

Если бы было судебное разбирательство честное, если бы потерпевшие пришли и сказали правду, было бы все по-другому.. Правды я там не увидел.

Какие выводы сделал? Молодым ребятам лучше не драться, а словами такие ситуации решать. Можно случайно так попасть — люди заезжают и на 8, и на 10 лет. Такие довольно неприятные сроки…

Что касается жизненных уроков, их я расскажу только маме. В планах, до Москвы доехать, отметиться у участкового — и все. Учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас 1-й курс будет.

Еще в баню очень хочется. Еще… (немного смущается) было желание на машине на моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное — чтобы родственники не горевали сильно", — цитирует Кокорина-младшего "Московский комсомолец".


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Теги: Кокорин Мамаев
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