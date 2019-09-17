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Владимир Быстров: через два месяца Кокорин и Мамаев уже смогут работать в общей группе

Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал выход на свободу нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

"То, что Кокорин и Мамаев вышли, это отличная новость. Я думаю, что они успели подумать о многом. Смогут ли они вернуться на свой уровень, это зависит от них, они хорошие футболисты. Мне кажется, им под силу это будет сделать. Они могут принести пользу своим клубам.

Думаю, что психологически самое страшное для них уже позади. Ребята уже все испытали и сейчас с новыми эмоциями и силами будут идти вперед, если их не будут беспокоить травмы. Думаю, что через два месяца они уже смогут работать в общей группе", - цитирует Быстрова Sport24.ru.


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Теги: Быстров Кокорин Мамаев Зенит
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