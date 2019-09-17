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Дмитрий Силкин: в "Динамо" молодому Кокорину после такого инцидента шанса не дали бы

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал, оставил бы он Александра Кокорина в команде, если бы инцидент с избиением людей произошел во время его работы в столичном клубе.

"Вы знаете, он тогда был молодым парнем, еще несостоявшимся игроком. Если бы он тогда себя так повел, то я думаю, что вопросов о продолжении в "Динамо" не было бы.

А сейчас он себя так повел, будучи игроком сборной России, "Зенита" и хорошим нападающим. Поэтому с ним считаются. С молодым парнем никто считаться бы не стал", - цитирует Силкина "Спорт день за днем".


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Теги: Силкин Динамо Кокорин
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