Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал, оставил бы он Александра Кокорина в команде, если бы инцидент с избиением людей произошел во время его работы в столичном клубе.
"Вы знаете, он тогда был молодым парнем, еще несостоявшимся игроком. Если бы он тогда себя так повел, то я думаю, что вопросов о продолжении в "Динамо" не было бы.
А сейчас он себя так повел, будучи игроком сборной России, "Зенита" и хорошим нападающим. Поэтому с ним считаются. С молодым парнем никто считаться бы не стал", - цитирует Силкина "Спорт день за днем".
Дмитрий Силкин: в "Динамо" молодому Кокорину после такого инцидента шанса не дали бы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»