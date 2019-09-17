Алексей уже работал в клубе с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. В частности, руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для красно-белых соглашений с крупными компаниями.
В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций. В том числе успешно руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи мирового первенства, сообщает официальный сайт красно-белых.
В "Спартаке" назначен новый коммерческий директор
Коммерческим директором ФК "Спартак" назначен Алексей Власов.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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