Сергей Лапочкин: совсем недавно ко мне ломились в судейскую. Кто, говорить не буду. Очень уважаемые люди

Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3), когда по громкой связи кто-то назвал нецензурными словами арбитра Алексея Сухого. Некоторые СМИ предположили, что это был президент грозненцев Магомед Даудов.

Фото: Sport24