"Оскорблений по громкой связи, как в Грозном, обычно не слышишь. Правда. Понятно, что что-то говорят, а что именно, в такие моменты не понимаешь. А то, что Даудов оказался рядом с судьей, ну так Егоров же сказал, что он таким образом защищал Сухого. У меня нет оснований ему не верить. В Грозный приезжаю регулярно — там хорошая команда, красивый стадион и неплохая поддержка. Поверьте, есть места пострашнее.
В Махачкале опаснее, там бы я не пошел ночью гулять. Да и с клубом во времена Кадиева приходилось общаться по-разному. Он очень эмоциональный. Может что-то сказать в перерыве или после игры. Может и руками помахать. Совсем недавно был один эпизод, когда ко мне ломились в судейскую. Кто, говорить не буду. Очень уважаемые люди. Хотел бы через вас передать: не надо больше к нам заходить! Мы и так все понимаем", — цитирует Лапочкина "Чемпионат".
Сергей Лапочкин: совсем недавно ко мне ломились в судейскую. Кто, говорить не буду. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3), когда по громкой связи кто-то назвал нецензурными словами арбитра Алексея Сухого. Некоторые СМИ предположили, что это был президент грозненцев Магомед Даудов.
Фото: Sport24
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