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Бывшая жена Тимощука: Толик прямо так и писал в немецкий суд, что я украла детей

Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, рассказала, как идёт бракоразводный процесс.
Фото: © ФК «Зенит»
"Толик неоднократно говорил мне об идее фикс: "Когда у тебя закончатся деньги, я заберу детей и найду людей, которые будут их выращивать". Не воспитывать, а именно выращивать – я цитирую дословно. Всё это время он пытался сделать так, чтобы я не могла оплатить счета. Скажем, я вынуждена каждый месяц доплачивать лишнюю тысячу евро за его страховку, которая ему не нужна, но она идёт в одном пакете с детскими. А в Германии с этим строго: не буду платить – в случае чего, чуть ли не уголовная статья. За годы в браке у нас образовались и другие обязательства. Налоги на недвижимость, разные контракты. Толик всё это переложил на меня. Специально уходит не только от алиментов, а вообще от всего, за что надо платить. Ему же плевать, если его дети останутся без света. Главное – чтобы их мама оказалась в безвыходном положении.

Правда, что меня обвиняли в киднеппинге. Толик прямо так и писал в немецкий суд, что я украла детей, которые при этом всё время находились со мной. У них заканчивался вид на жительство в Германии, для продления требовалась подпись Толика, но он отказывался. То же самое с детскими паспортами, без которых продлить вид на жительство нельзя. Хорошо, что украинский консул оказался профессионалом. Для обсуждения ситуации работники консульства специально собрались в выходной день. Удивительные люди. А Толик над нами издевался и смеялся", — цитирует Навроцкую "Советский спорт".


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Теги: Тимощук Зенит
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