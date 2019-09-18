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Гендиректор "КАМАЗа" рассказал, как идут продажи билетов на игру со "Спартаком"

Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов рассказал о продажах билетов на матч 1/16 финала Кубка России с московским "Спартаком".

"Сегодня в 11 часов стартовала продажа билетов на матч "КАМАЗ" — "Спартак", всё проходит очень активно. Народ стоит около касс, ожидая покупки билетов. Думаю, билетов осталось не так много. Стадион будет заполнен полностью, в этом никто не сомневался и до начала продаж, и, скорее всего, сегодня билеты и закончатся.

По регламенту было положено выделить 600 билетов, но мы выделили 1200. Билет стоит 1000 рублей. На матче будут усиленные меры безопасности, конечно, в рамках разумного. Мы с гостеприимством примем и наших болельщиков, и болельщиков "Спартака". В Челнах много болельщиков красно-белых, как и в любом городе", — сказал Миннеханов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: КАМАЗ Спартак Москва Кубок России
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