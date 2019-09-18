Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА был оштрафован на 95 тыс. рублей по итогам матча 9-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:0).
"За использование болельщиками пиротехники ЦСКА оштрафован на 30 тыс. рублей. Фанаты армейцев скандировали нецензурные выражения, за это клуб получает штраф размером 40 тыс. рублей. Также один болельщик гостей стоял на защитном ограждении, за это ЦСКА оштрафован на 25 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
ЦСКА оштрафован на 95 тыс. рублей, Карпин - на 30 тыс. рублей
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