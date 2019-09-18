Футболисты "Спартака" готовятся к гостевому матчу десятого тура чемпионата России с "Уфой".
"Подготовка идет по плану: вчера были нагрузки, сегодня — восстановление. Ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с "Уралом". "Уфа" принимает соперников на синтетическом поле; это крепкая, боевая команда. Но мы провели работу над ошибками, так что надеемся на положительный результат", - цитирует полузащитника московского клуба Романа Зобнина пресс-служба клуба.
Роман Зобнин: ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с "Уралом"
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