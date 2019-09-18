Татьяна Прилипко, адвокат футбольного тренера Александра Протасовицкого, рассказала о ситуации с ходатайством об условном-досрочном освобождении своего клиента.
Ранее Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые вместе с Протасовицким участвовали в двух драках в Москве, вышли по УДО.
"Пока действительно ничего не понятно. Никаких взысканий у него не было. Всем это видится странным, но добавить больше просто нечего. 24-го числа поеду в Клинцы на суд, будем воевать за Сашу.
В принципе, взыскания не являются основанием для отказа в УДО. Тем более они поступили в такой срок — через два месяца после того, как Саша прибыл в место отбытия наказания.
Но если вдруг сейчас в УДО откажут — он будет сидеть до конца срока. По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать ее в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе", - цитирует Прилипко RT.
Адвокат Протасовицкого: если 24-го откажут в УДО, то он будет сидеть до конца срока
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