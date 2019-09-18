"В эпизоде с пенальти была сложная ситуация. Кто-то скажет, что это пенальти, другой не согласится. Я считаю, что там не было одиннадцатиметрового, потому что нападающий был не так уж близко к мячу, и наш вратарь чисто его забрал. К сожалению, сейчас мы ничего не можем поменять.
После того, как я увидел, что нам поставили пенальти, был немного зол. Однако я не сказал ничего судье. Не боялся второй желтой карточки за свои эмоции. Не знаю, что сказать о рефери. Иногда они действительно хорошо работают, а порой — не на уровне.
Мы не говорили с тренерами об этом эпизоде, они лишь сказали, что нам нужно двигаться дальше, думать о следующих матчах, а не об этой ситуации", — цитирует Уремовича "РБ-Спорт".
Филип Уремович: считаю, что в матче с "Оренбургом" не было пенальти. Порой арбитры работают не на уровне
Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал эпизод, произошедший на 89-й минуте матча 9-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2). Хорват нарушил правила в собственной штрафной площади, и арбитр назначил пенальти, показав футболисту желтую карточку.
Фото: "Бизнес Online"
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