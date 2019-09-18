» » Филип Уремович: считаю, что в матче с "Оренбургом" не было пенальти. Порой арбитры работают не на уровне

Филип Уремович: считаю, что в матче с "Оренбургом" не было пенальти. Порой арбитры работают не на уровне

Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал эпизод, произошедший на 89-й минуте матча 9-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2). Хорват нарушил правила в собственной штрафной площади, и арбитр назначил пенальти, показав футболисту желтую карточку.
Фото: "Бизнес Online"
"В эпизоде с пенальти была сложная ситуация. Кто-то скажет, что это пенальти, другой не согласится. Я считаю, что там не было одиннадцатиметрового, потому что нападающий был не так уж близко к мячу, и наш вратарь чисто его забрал. К сожалению, сейчас мы ничего не можем поменять.

После того, как я увидел, что нам поставили пенальти, был немного зол. Однако я не сказал ничего судье. Не боялся второй желтой карточки за свои эмоции. Не знаю, что сказать о рефери. Иногда они действительно хорошо работают, а порой — не на уровне.

Мы не говорили с тренерами об этом эпизоде, они лишь сказали, что нам нужно двигаться дальше, думать о следующих матчах, а не об этой ситуации", — цитирует Уремовича "РБ-Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уремович Рубин Оренбург
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Филип Уремович: считаю, что в матче с "Оренбургом" не было пенальти. Порой арбитры работают не на уровне
"Атлетико Паранаэнсе" с Витиньо завоевал первый в истории клуба Кубок Бразилии
Роберт Левандовски — единственный игрок, забивший в стартовом матче Лиги чемпионов 4 сезона подряд
Адриано назвал главное отличие российского и бразильского футбола
Руслан Нигматуллин: победа над "Байером" - серьезная заявка "Локомотива" на еврокубковую весну
Зинедин Зидан - о разгромном поражении от "ПСЖ": нас заживо сожрали в дуэлях 1
Маурицио Сарри: Куадрадо наигрывался в качестве защитника, а с "Атлетико" играл в атаке. Это моя вина
Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги
Игрок "Айнтрахта" подал в суд на свою маму. Он хочет забрать у нее шесть футболок
Каземиро: нам нет никаких оправданий
Динияр Билялетдинов: сегодняшняя победа - это и заслуга "Локомотива", и неудачная игра "Байера"
Дмитрий Баринов: козырь Палыча? Вчера мы сидели на теории 1 час 15 минут
Роман Павлюченко: я бы в перерыве поменял вратаря "Байера"
Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"
Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл без мяча, поэтому и победил "Байер" 1
Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 19
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" уже выступил лучше в Лиге чемпионов, чем в прошлом году 1
Петер Бос? Сёмин – босс! «Локомотив» – лидер группы! 3
"Ювентус" не смог удержать победу в матче с "Атлетико" 1
Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ" 7
"Манчестер Сити" в Харькове разгромил "Шахтер" 4
"Локомотив" на выезде обыграл "Байер" 68
Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть 3
Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна
Гарри Кейн: это только первый матч, мы будем биться за выход из группы
Гус Тиль: надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски 1
Александр Кокорин должен начать тренировки с "Зенитом" в конце этой недели 1
Урош Спайич: мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол
Адвокат Протасовицкого: если 24-го откажут в УДО, то он будет сидеть до конца срока
Все новости