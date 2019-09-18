Филип Уремович: считаю, что в матче с "Оренбургом" не было пенальти. Порой арбитры работают не на уровне

Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал эпизод, произошедший на 89-й минуте матча 9-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2). Хорват нарушил правила в собственной штрафной площади, и арбитр назначил пенальти, показав футболисту желтую карточку.

Фото: "Бизнес Online"