"Я даже не знаю, почему решил перейти с английского на русский во время интервью. Изначально хотел давать его на английском. Было немного забавно. Моя ошибка, но в конце концов получилось нормально.
Обычно, когда я говорю со знакомыми людьми вроде игроков и тренеров, использую русский. Но когда человек незнаком и знает, что я иностранец, мне немного стыдно говорить. Думаю, в будущем ситуация исправится. Я полностью понимаю русскую речь на тренировках, в обычной жизни иногда возникают проблемы, но процентов 90 понятно.
У меня нет преподавателя русского языка. Я выцепляю слова и предложения на тренировках. Здесь у меня есть друзья, которые отлично говорят по-русски. Например, перешедший в "Рубин" хорват Бегич играет здесь уже два года. Мы учимся сами. Думаю, меньше чем через полгода я буду уже нормально говорить", — цитирует Уремовича "РБ-Спорт".
Филип Уремович: немного стыдно говорить по-русски с незнакомым человеком
Хорватский защитник "Рубина" Филип Уремович, перешедший во время одного интервью с английского на русский, признался, что стесняется говорить по-русски.
Фото: "Бизнес Online"
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