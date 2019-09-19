» » Филип Уремович: немного стыдно говорить по-русски с незнакомым человеком

Филип Уремович: немного стыдно говорить по-русски с незнакомым человеком

Хорватский защитник "Рубина" Филип Уремович, перешедший во время одного интервью с английского на русский, признался, что стесняется говорить по-русски.
Фото: "Бизнес Online"
"Я даже не знаю, почему решил перейти с английского на русский во время интервью. Изначально хотел давать его на английском. Было немного забавно. Моя ошибка, но в конце концов получилось нормально.

Обычно, когда я говорю со знакомыми людьми вроде игроков и тренеров, использую русский. Но когда человек незнаком и знает, что я иностранец, мне немного стыдно говорить. Думаю, в будущем ситуация исправится. Я полностью понимаю русскую речь на тренировках, в обычной жизни иногда возникают проблемы, но процентов 90 понятно.

У меня нет преподавателя русского языка. Я выцепляю слова и предложения на тренировках. Здесь у меня есть друзья, которые отлично говорят по-русски. Например, перешедший в "Рубин" хорват Бегич играет здесь уже два года. Мы учимся сами. Думаю, меньше чем через полгода я буду уже нормально говорить", — цитирует Уремовича "РБ-Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уремович Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Евгений Коноплянка: "Шахтеру" лучше сейчас получить такой "ляпас", чем в последней игре вылететь
"Реал" ни разу не попал в створ ворот в матче ЛЧ впервые с сезона-2003/04
Александр Зинченко: надеюсь, "Шахтер" займет второе место в группе. Буду болеть за них
Максим Калиниченко: в гостевом матче с "Базелем" "Краснодар" вполне способен замахнуться на победу
"Локомотив" впервые с 2002 года победил в гостевом матче Лиги чемпионов 1
"Реал" проиграл стартовый матч Лиги чемпионов впервые с 2006 года
РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков
"Бавария" обновила рекорд ЛЧ, продлив победную серию в стартовых матчах сезона до 16 игр
Юрий Семин: очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать
"Локомотив" опубликовал победное фото из раздевалки после матча с "Байером"
Филип Уремович: немного стыдно говорить по-русски с незнакомым человеком
Гильерме: в победу "Локомотива" над "Байером" никто не верил 7
Рифат Жемалетдинов: "Байер" сам себе привез два гола, но и "Локо" пропустил нелепый мяч
Юрий Семин: вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? 21
Филип Уремович: считаю, что в матче с "Оренбургом" не было пенальти. Порой арбитры работают не на уровне
"Атлетико Паранаэнсе" с Витиньо завоевал первый в истории клуба Кубок Бразилии 1
Роберт Левандовски — единственный игрок, забивший в стартовом матче Лиги чемпионов 4 сезона подряд
Адриано назвал главное отличие российского и бразильского футбола 2
Руслан Нигматуллин: победа над "Байером" - серьезная заявка "Локомотива" на еврокубковую весну
Зинедин Зидан - о разгромном поражении от "ПСЖ": нас заживо сожрали в дуэлях 1
Маурицио Сарри: Куадрадо наигрывался в качестве защитника, а с "Атлетико" играл в атаке. Это моя вина
Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги
Игрок "Айнтрахта" подал в суд на свою маму. Он хочет забрать у нее шесть футболок
Каземиро: нам нет никаких оправданий
Динияр Билялетдинов: сегодняшняя победа - это и заслуга "Локомотива", и неудачная игра "Байера"
Дмитрий Баринов: козырь Палыча? Вчера мы сидели на теории 1 час 15 минут
Роман Павлюченко: я бы в перерыве поменял вратаря "Байера"
Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"
Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл без мяча, поэтому и победил "Байер" 1
Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов
Все новости