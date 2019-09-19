Филип Уремович: немного стыдно говорить по-русски с незнакомым человеком

Хорватский защитник "Рубина" Филип Уремович, перешедший во время одного интервью с английского на русский, признался, что стесняется говорить по-русски.

Фото: "Бизнес Online"