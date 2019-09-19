В "Динамо" прокомментировали учреждение France Football награды лучшему вратарю имени Яшина

Пресс-служба "Динамо" прокомментировала новость о том, что французское издание France Football учредило награду лучшему вратарю мира имени Льва Яшина."Безусловно, очень здорово, что такое популярное и авторитетное спортивное издание, как France Football, учредило награду в честь Льва Яшина. Мы все хорошо помним, кем являлся Лев Яшин, и осознаем, какую роль он играет не только для отечественного, но и для мирового футбола. Мы гордимся нашим легендарным вратарем, который всю карьеру играл в московском "Динамо". Также не стоит забывать, что величайшее событие для отечественного футбола — выигрыш ЧЕ-1960 — случилось именно на французской земле и именно со Львом Ивановичем в воротах. Конечно, московскому "Динамо", клубу, который играет на стадионе, носящим имя Льва Яшина очень приятно, что такая престижная награда, как приз лучшему голкиперу года, будет носить имя великого динамовца", - сказали в пресс-службе.