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Дюков ответил Семину по поводу недовольства календарем РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал недовольство главного тренера "Локомотива" Юрия Семина календарем чемпионата России.

"Высказывание Семина про матч с "Оренбургом"? Пришел сентябрь, и для всех неожиданно оказалось, что надо играть еще где-то помимо Москвы. И нужно играть не только на натуральных полях.

Это не первый случай, команды начинали и в более раннее время. Но этот вопрос находится в прерогативе РПЛ. Они могут разрешить играть только в Черкизове, могут запретить играть на искусственных газонах.

Насчет календаря — это было решение лиги. И "Локомотив" его поддержал. Я с большим уважением отношусь к Семину, он очень умный человек и сильный менеджер. И он таким образом может поддавить лигу, часть ответственности переложить на кого-то.

Что касается регламента, то мы видим возможность для его доработки. У нас нет регламента, который позволял бы решать такие спорные моменты. Дано поручение РПЛ, чтобы в будущем такие вопросы не возникали", - цитирует Дюкова Sport24.


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Теги: Дюков
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