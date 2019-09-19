Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на заседании исполкома оценил работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
"Есть ли доверие к Егорову и правда, что УЕФА обратило внимание на судейство? Мне неизвестно, что УЕФА обратило на это внимание. Что касается его работы — к нему есть вопросы. Он отвечал за подготовку арбитров, за их назначения. Но есть и объективные причины того провала, который случился.
В настоящий момент мы возлагаем надежду на VAR и на расширение списка судей. Это должно принести краткосрочные результаты. Но мы каждый год недовольны нашим судейством. Поэтому и нужны системные решения по разным направлениям. Реформа назрела, и нужно ее реализовать. Егоров понимает, какие ошибки были допущены, и пытается их исправить. Промежуточные итоги будут подводиться в декабре. Но это не значит, что у него есть карт-бланш, поэтому в случае форс-мажора могут быть применены кадровые решения", - цитирует Дюкова Sport24.
Александр Дюков: у Егорова нет карт-бланша
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