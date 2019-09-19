На сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза активно обсуждалась работа департамента судейства и инспектирования РФС и его руководителя Александра Егорова.
Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил, чтобы перед началом сезона все судьи, помимо квалификационных тестов, прошли и проверку на детекторе лжи. По мнению Федуна, проверка на полиграфе — одна из мер, которые могут оздоровить судейский корпус и повысить качество работы арбитров.
Источник отмечает, что предложение Федуна было одобрено президентом ЦСКА Евгением Гинером, который в ходе обсуждений заявил, что "так, как судят в этом сезоне, не судили никогда". Гинер сказал Егорову, что он и сам готов пройти полиграф и ответить на все вопросы по своей футбольной деятельности за 18 лет работы.
Еще одно предложение, которое обсуждалось сегодня, — назначение независимого руководителя ДСИ, не имеющего опыта работы в судействе и освобожденного от всех клановых обязательств.
Metaratings.ru
Леонид Федун предложил проверять судей на детекторе лжи. Гинер его поддержал и готов сам пройти полиграф
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