Евгений Савин прокомментировал включение Пустовойтовой в список арбитров ПФЛ: ждем Настю в РПЛ

Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин прокомментировал включение женщины-арбитра Анастасии Пустовойтовой в список арбитров ПФЛ. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что возлагает на Пустовойтову надежды."Это все вы (зрители видеооблога). Спасибо. Ждем Настю в РПЛ", — написал Савин в Инстаграме.