"Мы должны выиграть чемпионат. Это будет идеальный результат. Я и еще много людей в Москве будут счастливы.
Не люблю думать о том, сколько голов забью и сколько передач отдам. Моя цель — играть так хорошо, как могу. И помогать команде выигрывать. И неважно, какая у меня будет статистика. Не ориентируюсь на цифры. Сделаю все что могу, чтобы моя команда побеждала", - цитирует Ларссона Sport24.ru.
Джордан Ларссон - об идеальном результате для "Спартака": мы должны выиграть чемпионат
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, как должен сложиться сезон, чтобы он был счастлив после его окончания, а также признался, что его не волнует собственная статистика.
Фото: "Спорт день за днем"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»