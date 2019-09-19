Джордан Ларссон - об идеальном результате для "Спартака": мы должны выиграть чемпионат

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, как должен сложиться сезон, чтобы он был счастлив после его окончания, а также признался, что его не волнует собственная статистика.



Фото: "Спорт день за днем"