Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился советами о том, как произвести впечатление на женщину.
"Очень важно, чтобы ты был свеж. Первое впечатление очень важно. Также тебе нужно уметь расположить ее во время общения, чтобы у вас получился легкий разговор. И должно быть что-то личное. Нужно найти особенность, которая отличает тебя от остальных", - сказал Джордан.
Также футболист рассказал о своей девушке и знакомстве с ней.
"Мы пока не женаты. Она приезжает, когда получается. Есть моменты с получением визы. Но конечно, я планирую, что она будет жить здесь. Еще мои лучшие друзья хотят приехать посмотреть город. А здесь есть на что посмотреть. Еще мама, папа и сестра хотят приехать, семья моей девушки. Так что нам нужно делать визы для большого числа людей.
Как я познакомился с девушкой? Я был в гостях у ее подруги, с которой был знаком. И она сказала: "Сейчас придет твоя девушка". И когда она пришла, я ее увидел, и это был восторг. С тех пор мы вместе. Это была любовь с первого взгляда", - цитирует Ларссона Sport24.ru.
Джордан Ларссон рассказал, как произвести впечатление на женщину
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