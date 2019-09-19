Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился впечатлениями от дерби с ЦСКА.
"Это просто невероятная атмосфера. Ничего подобного я раньше не видел. Болельщики пели все 90 минут. Стадион был заполнен. И атмосферу создавали не только фанаты. Чувствовалось, что люди, которые сидели на обычных местах, тоже очень переживали и болели со страстью. Мне понравилось", - цитирует Ларссона Sport24.ru.
Джордан Ларссон - о дерби "Спартак" - ЦСКА: ничего подобного раньше не видел
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