Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что в состав попечительского совета РФС вошли представители группы "ТАИФ" и концерна "Альянс".
"Представители "ТАИФ" и "Альянса" тоже вошли в состав попечительского совета. Лисин тоже принимал участие в совете в качестве гостя. Он сам по себе человек с активной жизненной позицией, футбол ему интересен", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
В попечительский совет РФС вошли представители "ТАИФ" и "Альянса"
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