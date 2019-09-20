Экс-главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды против "Тамбова" в 10-м туре РПЛ.
"Безусловно, более свободный график должен помочь "Ростову". Очевидно, это хорошее подспорье для них. Но даже с "Тамбовом" команде Карпина легко не будет. "Ростов", к сожалению, еще не достиг такого уровня, чтобы побеждать на классе. Поэтому даже в матче с аутсайдером придется попотеть", — цитируют Балахнина "Известия".
Сергей Балахнин: "Ростов" еще не достиг такого уровня, чтобы побеждать на классе
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