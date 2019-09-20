На фотографии 31-летний Мамаев лежит на кровати вместе с дочкой Алисой и сыном Алексом. Алана не стала подписывать фото, оставив только эмодзи.
Жена Павла Мамаева опубликовала фотографию футболиста с детьми
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана опубликовала в инстаграме совместную фотографию футболиста с детьми.
На фотографии 31-летний Мамаев лежит на кровати вместе с дочкой Алисой и сыном Алексом. Алана не стала подписывать фото, оставив только эмодзи.
На фотографии 31-летний Мамаев лежит на кровати вместе с дочкой Алисой и сыном Алексом. Алана не стала подписывать фото, оставив только эмодзи.
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