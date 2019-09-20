Жена Павла Мамаева опубликовала фотографию футболиста с детьми

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана опубликовала в инстаграме совместную фотографию футболиста с детьми.На фотографии 31-летний Мамаев лежит на кровати вместе с дочкой Алисой и сыном Алексом. Алана не стала подписывать фото, оставив только эмодзи.