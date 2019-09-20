Йордан Осорио: я рад, что мой дебют в "Зените" прошёл именно в Лиге чемпионов. Это мечта

Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал дебют за петербургский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).

фото: официальный сайт ФК "Зенит"