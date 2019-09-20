"Я рад, что мой дебют прошёл именно в Лиге чемпионов. Это мечта. Я приехал в "Зенит" с целью выходить на поле и помогать своей команде. Всю неделю до матча с "Лионом" здорово работал на тренировках и знал, что на меня могут рассчитывать. Накануне игры стало известно, что буду в основе. Я настроился и провёл хороший матч.
Сложно ли будет переключиться на Премьер-Лигу? Да, это два совсем разных турнира, но я одинаково настраиваюсь на каждый матч, чтобы быть готовым на сто процентов", — сказал Осорио в интервью клубной пресс-службе.
Йордан Осорио: я рад, что мой дебют в "Зените" прошёл именно в Лиге чемпионов. Это мечта
Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал дебют за петербургский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).
фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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