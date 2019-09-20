"Конечно, результаты "Краснодара" и ЦСКА стали очень неожиданными для всех, даже в Чехии удивились. Все считали их фаворитами своих групп, а они так стартовали. Неприятный удар для армейцев, причем как по счету, так и по игре. Некоторые матчи ЦСКА проводит хорошо, но пропускает в контратаках, так бывает. Но тут совсем все не сложилось… Возможно, "Лудогорец" — не самая сильная команда, но довольно непредсказуемая. Сейчас там выступают бразильцы, у них хороший уровень. Но поражение со счетом 1:5 это все равно не оправдывает. Но хорошо, что это только первая игра, и все еще можно исправить. Думаю, у армейцев все получится, и команда выйдет из группы.
Теперь нужно спокойно проанализировать игру команды. Один матч ЦСКА проводит хорошо, второй не очень, не хватает стабильности. Все равно в составе выступают довольно молодые ребята. И теперь сильнее стал ощущаться уход почти всех опытных игроков. Команде не хватает опытного лидера. Представьте, если из "Сити" уйдут все лидеры, а придут молодые футболисты. Сколько будет строиться новая команда? Чтобы ЦСКА мог бороться за чемпионство в РПЛ, необходимо наличие мастеров. Ваш чемпионат достаточно силен. Поэтому надо спокойно относиться к нынешнему состоянию и дать тренерскому штабу время сделать определенные выводы", — цитирует Ярошика Sport24.
Иржи Ярошик: ЦСКА не хватает опытного лидера
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал поражение армейцев от "Лудогорца" (1:5) в первом туре группового раунда Лиге Европы.
фото: Getty Images
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