"Все билеты на матч со "Спартаком" проданы, ни одного билета больше нет. Осталось только дождаться ответа от москвичей и узнать, сколько билетов было выкуплено по гостевой квоте, а она у них была в 1200 билетов. Уверен, что стадион будет полный. Всё-таки на "Спартак" приедет много народу, не только из Москвы, но и из регионов.
Перекупщики? Мы знаем, что такое имело место. Пишут, что забрали много, но мне кажется, что гораздо меньше, чем многие думают. Разбирательством должны заниматься правоохранительные органы. У нас есть законодательство, которое регулирует продажу билетов, и его должны придерживаться", — сказал Миннеханов в беседе с "Чемпионатом".
Все билеты на матч Кубка России "КАМАЗ" — "Спартак" проданы
Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов сообщил, что все билеты на матч 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" проданы.
Фото: chelny24.ru
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