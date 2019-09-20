Все билеты на матч Кубка России "КАМАЗ" — "Спартак" проданы

Генеральный директор "КАМАЗа" Айнур Миннеханов сообщил, что все билеты на матч 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" проданы.

Фото: chelny24.ru