» » Александр Пуцко: игра "Уфы" против "Спартака" будет принципиальной, всё-таки я воспитанник красно-белых

Александр Пуцко: игра "Уфы" против "Спартака" будет принципиальной, всё-таки я воспитанник красно-белых

Защитник "Уфы" Александр Пуцко поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против "Спартака".
фото: официальный сайт ФК "Уфа"
"Я думаю, что это будет принципиальная игра. Всё-таки я воспитанник "Спартака", много времени там провёл. Встреча будет не рядовой, но 3 очка дают за победу над каждой командой, поэтому нужна победа, не важно, кто "Спартак" или кто-то другой.

Слежу не только за "Спартаком", а за всем чемпионатом России. Зелимхан Бакаев сейчас очень неплохо играет, в атаке он явный лидер. Андре Шюррле пока по первым матчам мне непонятен, даже не ясно, на какой позиции он играет, хотя многие его хвалят. Новички команды, Тиль и Ларссон, пока сыграли совсем мало, поэтому их оценивать сложно.

Почему "Спартак" — самая обсуждаемая команда в России уже много лет? Тут всё просто. Если в "Спартаке" происходит какое-то нерядовое событие, все его обсуждают, на телевидении, в прессе и так далее. Любую интригу пытаются вынести и раскручивать, потому что "Спартак" — самая популярная команда в России, и за него болеют очень много болельщиков", — цитирует Пуцко пресс-служба "Уфы".


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Теги: УФА Спартак Москва Пуцко
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