Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб хотел подписать полузащитника Дениса Глушакова, который сейчас выступает за "Ахмат".
"Мы с ним действительно разговаривали, он бы нам помог. Звездный игрок, лишнее внимание, взбудоражили бы местных болельщиков", — сказал Газизов.
Глушаков яякобы сливал тренера и угрожал жене? В "Спартаке" это можно делать, в "Ахмате" нельзя, у нас тоже не больно получится. У нас жесткая вертикаль, мы все в одном месте находимся. Игроки на первом этаже, я — на третьем. Я каждый день всех вижу. Тренеры, игроки, массажисты, администраторы, школы — мы вообще все в одном месте. Куда проще? Но Денис отказался. Условия, которые дал ему "Ахмат", намного интереснее".
По данным Sports.ru, "Уфа" предлагала Глушакову 35 тысяч евро в месяц, "Рубин" — 56 тысяч, "Ахмат" — около 85 тысяч.
Шамиль Газизов: разговаривали с Глушаковым, но условия, которые дал ему "Ахмат", намного интереснее
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