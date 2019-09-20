Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение комитета РФС по статусу игроков, который отказал в удовлетворении заявления "Зенита" о регистрации нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.
"Странная мотивировка со стороны комитета по статусу игроков. Да, не было возможности у Кокорина приступить к работе, но у любого незаявленного игрока в принципе нет такой возможности. Неважно, в тюрьме он или нет. Любой незаявленный футболист не может приступить к работе в клубе. Регламент предусматривает, что заявка должна была быть подана до 16 сентября. До ее рассмотрения никакой футболист не мог приступить к работе. Только на следующий день. Кокорин уже не в тюрьме, поэтому со стороны РФС это странное требование. В регламенте, конечно, нигде не прописано, что комитет обязан регистрировать всех. Все на усмотрение.
Обжаловать такое решение можно только в CAS. Но, думаю, смысла нет. Это займет больше времени. Если бы Кокорин был готов играть хоть завтра, то в качестве обеспечительных мер можно было бы попросить его заявить. Так было с Азмуном, например. Но оно того не стоит", - цитирует Прокопца Sport24.
Юрист: "Зенит" может обжаловать решение РФС по Кокорину в CAS, но смысла нет
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