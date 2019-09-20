Бывший промоутер ночного клуба: у меня на вечеринках многие футболисты оставили свои карьеры

Бывший совладелец и генеральный промоутер ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как футболисты отдыхают между матчами.— У меня на вечеринках многие оставили свои карьеры. Не вылезал из ночного клуба Ваня Саенко, регулярно ходила бразильская тройка — Веллитон, Ари, Кариока.— Ну играет, но постоянно травмируется. А где Веллитон — лучший бомбардир чемпионата России? Куда он поехал? Я помню, Жано Ананидзе только-только подписал контракт, был молодым пацаном — 18-19 лет, а уже приезжал к нам на арендованном Феррари. Потом он ее где-то разбил. Этим футболистам крышу сносило деньгами. Дима Сычев попал ко мне на вечеринку в первый раз в клубе First в 2005 году. Потом ко мне в "Рай" ходил, затем попал в Opera и загорелся стать диджеем. Променял футбольную карьеру на диджейскую. Сейчас поехал доигрывать в "Пюник". Непонятно, зачем и ради чего. Были футболисты, которые не просто бухали, но и злоупотребляли. Но мы об этом никому не сообщали. Про Еременко, которого поймали на кокаине, пол-Москвы знало. Рассказывали, как он мог всю ночь напролет в будние дни сидеть до утра, а потом ехать на тренировку. Да, он сейчас вернулся в строй, но по факту два хороших года потерял.