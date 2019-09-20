Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение комитета РФС по статусу игроков, который отказал в удовлетворении заявления "Зенита" о регистрации нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.
"Порядок есть порядок, существует трансферное окно, оно определено регламентом. С точки зрения принципа, конечно, Кокорина нельзя заявлять, потому что трансферное окно закрылось, и любые дозаявки запрещены. Есть объективные обстоятельства, было решение суда, оно на один-два дня запоздало, трансферное окно уже закрыто. Можно, конечно, обратиться в Исполком РФС с просьбой рассмотреть этот случай.
Есть две стороны этого вопроса, первый — это принципиальный, порядок нельзя нарушать, а второй — это интерес к футболу. Конечно, Кокорина можно было бы дозаявить. Здесь получается некая дилемма, мне трудно сказать, на чьей я стороне, но я бы нашел возможность дозаявить игроков. Все сделали по закону, но есть еще и здравый смысл. Идет ли здравый смысл с законом нога в ногу в этой ситуации? Нет, конечно, не идет. По закону их нельзя заявлять, но здравый смысл подсказывает, что можно было бы сделать исключение", - цитирует Колоскова Sport24.
Вячеслав Колосков: по закону Кокорина нельзя заявлять, но можно было бы сделать исключение
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