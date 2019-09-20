Гендиректор "Зенита" прокомментировал решение РФС, отказавшего в регистрации Кокорина
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение комитета по статусу игроков РФС, который отказал петербургскому клубу в регистрации нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.
Фото: Sport24
"Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет", - цитирует Медведева РИА Новости.
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