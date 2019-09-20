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Василий Уткин: кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграме высказался о том, что РФС отказал "Зениту" в регистрации на сезон форварда Александра Кокорина.

"Я ждал комментария клуба "Зенит". Потому что комментарий Семака эмоционален. С Семаком легко солидаризироваться, тем не менее в данном случае закон есть закон.

Гендиректор "Зенита" Медведев называет причины отказа "процедурными" — ну да, весь закон является своего рода процедурой. Что касается Сергея Богдановича, то я очень хорошо понимаю: в глазах сопредседателя предвыборного штаба нового губернатора СПб Беглова следование букве закона может выглядеть досадным казусом.

Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансокна. Но вообще-то, кажется, в первый раз в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное. От и до, без понятий…

Upd. Семак удалил свой пост. Жаль, правда. Не стоит стесняться быть неправым", - написал Уткин.


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Теги: Уткин Кокорин Зенит
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