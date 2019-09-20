"Спартак" потерпел поражение от "Уфы"

В матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" в гостевом матче потерпел поражение от "Уфы" - 0:1.

Фото: ФК "Спартак"

Чемпионат России



10 тур



Гол: Рассказов, 13 (аг).



"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Тилль (Вомбергар, 78).



"Спартак": Максименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Рассказов, Гулиев (Крал, 58), Зобнин, Тиль, Бакаев, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69).



Предупреждения: Жиго, 16, Тилль, 26, Гулиев, 33, Шюррле, 72, Табидзе, 74, Тиль, 79, Кутепов, 86.